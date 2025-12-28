カナダの輸入は、指定された月の輸入品の米ドル価値を反映しています。輸入額のドル計算は、カナダの輸入と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。カナダのように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。これらの場合の貿易赤字は、例えば債務証書の発行など、経済的相互作用の他の方法によってもカバーされています。

輸入量の変化は経済状況を評価する上で重要な要素です。この指標は、国のGDPの重要な要素です。

カナダの輸入がカナダドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。一般に、カナダ居住者は、カナダドルを売却し、外貨を購入する必要があります。したがって、輸入量が急激に増加すると、CAD見積もりに悪影響が及ぶ可能性があります。しかし、この貿易収支構成要素のCADボラティリティへの影響は、通常、短期的な性質のものです。

直近値: