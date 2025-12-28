経済指標カレンダー
カナダ輸出 (Canada Exports)
|低
|$64.231 B
|
$60.404 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
$64.231 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ輸出居住者が非居住者に販売した商品の価値を米ドルで反映しています。輸出額のドル計算は、カナダの輸出と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。
輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。
カナダの主要輸出品の中には原油などの原材料があります。したがって、輸出量の変化は経済状況を評価する上で重要な要素です。この指標は、GDPの重要な要素です。
しかし、カナダの輸出がカナダドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。
非居住者は輸出配達のために仕入先に支払うためにカナダドルを購入する必要があります。したがって、輸出の伸びはカナダドルにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"カナダ輸出 (Canada Exports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
