経済指標カレンダー
カナダ工業売上高前月比 (Canada Manufacturing Sales m/m)
|低
|-1.0%
|4.2%
|
3.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0%
|
-1.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ製造業売上高は、指定された月のカナダ工業部門企業が販売した商品のドル価値の先月と比較した変化を示します。
統計カナダは、製造企業の月次調査の結果に基づいて指標を算出します。2017年3月以降、製造者の月次調査では、製造品の価格下落分について業界レベルの見積りを発表しています。また、調査では、在庫、受注、および保留中の製造指図に関するデータが反映されます。調査のサンプリングは、食品生産、タバコおよび飲料生産、繊維および皮革生産、化学薬品、自動車産業、鉱物加工、電気製品など、カナダのすべての産業部門を対象としています。
調査データの複雑な分析は、カナダの産業部門の状態を反映しています。この売上高指標は、国内総生産（GDP）の計算に使用され、複合経済指標の構成要素としても使用されます。売上高の増加は生産活動の増加を示しています。
指標の伸びは、CAD見積にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ工業売上高前月比 (Canada Manufacturing Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
