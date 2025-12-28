カナダ製造業売上高は、指定された月のカナダ工業部門企業が販売した商品のドル価値の先月と比較した変化を示します。

統計カナダは、製造企業の月次調査の結果に基づいて指標を算出します。2017年3月以降、製造者の月次調査では、製造品の価格下落分について業界レベルの見積りを発表しています。また、調査では、在庫、受注、および保留中の製造指図に関するデータが反映されます。調査のサンプリングは、食品生産、タバコおよび飲料生産、繊維および皮革生産、化学薬品、自動車産業、鉱物加工、電気製品など、カナダのすべての産業部門を対象としています。

調査データの複雑な分析は、カナダの産業部門の状態を反映しています。この売上高指標は、国内総生産（GDP）の計算に使用され、複合経済指標の構成要素としても使用されます。売上高の増加は生産活動の増加を示しています。

指標の伸びは、CAD見積にプラスの効果をもたらす可能性があります。

