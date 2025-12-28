経済指標カレンダー
カナダ外国証券購入 (Canada Foreign Securities Purchases)
|中
|$46.622 B
|
$31.316 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
$46.622 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ証券への外国投資は、カナダで発行され、外国人が購入した株式、債券およびその他の資産の合計を測定します。
国際取引の統計は、国際的な安全保障購入のすべての参加者間のトランザクションを対象としています。トランザクション担当者は、企業、政府、非営利団体、個人であることができます。
統計計算のためのデータは、アンケートから収集されます。情報はブローカーまたはその証券の代理人として働く仲介業者から収集されます。場合によっては、発行者（例えば、大手資産発行者 - 銀行）は、仲介業者を経由することなく、自分の口座で取引します。そのような発行者は直接調査されます。
カナダの有価証券への外国投資は、資本流入とみなされます。また、この指標は、カナダ企業と政府の対外経済活動を特徴づけるものです。外国人は有価証券を払うためにCADを購入する必要があるため、指標の伸びはカナダのドル建て相場に対してプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"カナダ外国証券購入 (Canada Foreign Securities Purchases)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
