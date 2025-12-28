経済指標カレンダー
カナダ労働生産性前期比 (Canada Labor Productivity q/q)
|中
|0.9%
|-0.2%
|
-1.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0%
|
0.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ労働生産性前期比は、商品やサービスを生産するカナダ人労働者の効率の前四半期と比較した変化を示します。それは、労働時間当たりの実質国内総生産（GDP）として測定されます。
データは管理ファイルから抽出され、定期的な人口調査から得られます。実質GDPは、名目GDPにデフレーターを適用することによって計算され、実質付加価値データは、産業と大部分の経済の産出量を測定するために使用されます。計算に使用された労働時間は、労働統計に基づいて測定されます。
労働生産性は国民経済の重要な指標の一つです。それは、実際の労働生産性と費やされた労働時間の比を反映しています。データは、経済分析、予測および価格分析、民間企業の政策および政府プログラムの準備、生産に導入できる技術革新の評価に使用されます。
しかし、労働生産性は生産への労働貢献の純粋な表現と解釈されるべきではなく、労働特性の変化、技術管理、生産組織化、資源配分、そしてもちろん技術水準のような他の多くの要因も反映しています。
生産性の伸びは、生産能力の利用効率が高いことを示しています。労働コストが企業経費の重要な部分を占めていることを考えると、生産性の高さは労働コストを抑えて消費者の需要を満たすことができます。これにより、短期的な生産拡大につながる可能性があります。したがって、指数の伸びはカナダドルにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ労働生産性前期比 (Canada Labor Productivity q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
