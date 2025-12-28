カナダGDP (国内総生産) 暗黙価格前期比は、GDP計算に含まれる商品及びサービスの価格の変化を前四半期と比較して四半期で示します。

このインフレ指標は、当期のGDP変動の価格水準変動への依存を評価することができます。GDP計算におけるインフレ調整によって、商品やサービスの生産における実質的な変化を正確に見積もることが可能になります。この指数なしでは、現期間と前期間の値は正しく比較できません。

指数は、名目GDP（現在の市場価格で表される）と実質GDP（基準年価格）の比に100を掛けたものとして計算されます。

GDPデフレーターはいくつかの点で他のインフレ指標（CPIなど）とは異なります。

消費者支出に加えて、それには政府と企業の投資が含まれます。

CPIは基準年の静的消費者バスケットに基づいて計算されますが、GDPデフレーターは生産された商品とサービスの固定リストにはリンクされていませんが、現在の期間に国内で生産されたすべてのものを考慮に入れます。したがって、消費構造の変化や新しいポジションの出現は、GDPデフレーターに自動的に反映されます。

消費者物価指数とは対照的に、GDPデフレーターには輸入価格は含まれていません。

月次価格指数とは異なり、GDPデフレーターは四半期ごとに計算されます。

GDPの伸びは、通常、物価上昇率を示しています。それはCAD見積もりに積極的に影響する可能性があります。

直近値: