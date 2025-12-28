カレンダーセクション

カナダ失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。失業者とは、過去4週間に積極的に仕事を探している雇用のない人です。

失業率データは、全国の定期的な人口調査に基づいて計算されます。調査は全国的に行われます。調査には次のカテゴリは含まれていません。

  • 州内の保護区およびその他の先住民族の居留地に住む人々
  • カナダ軍の常勤メンバー
  • 人口密度が非常に低い非常に遠隔地に住む人々

カナダの失業率計算の特徴は、15歳以上の市民が労働力人口に占める他の多くの先進国とは対照的に、労働調査に15歳が含まれていることです。カナダの計算方法には、報道機関やインターネットポータルでの求人広告の計算も含まれていますが、米国や欧州では、正式に国家機関に登録されている人のみが正式に失業と見なされます。

提示されたデータは季節調整されています。

失業率は、労働市場の主な指標であり、国の経済発展の重要な指標の1つです。失業率は、消費者活動の低下の主要な指標と見なされています。カナダ銀行は、見積もりと予測を作成する際に失業データを使用しています。また、失業率はBoCの金利決定に影響します。 失業率が低くなればなるほど、カナダドルの相場に与える影響はより好調になります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダ失業率 (Canada Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
6.5%
6.9%
6.9%
10月 2025
6.9%
7.0%
7.1%
9月 2025
7.1%
7.2%
7.1%
8月 2025
7.1%
7.0%
6.9%
7月 2025
6.9%
7.0%
6.9%
6月 2025
6.9%
7.1%
7.0%
5月 2025
7.0%
6.9%
6.9%
4月 2025
6.9%
6.6%
6.7%
3月 2025
6.7%
6.6%
6.6%
2月 2025
6.6%
6.7%
6.6%
1月 2025
6.6%
6.5%
6.7%
12月 2024
6.7%
7.1%
6.8%
11月 2024
6.8%
6.5%
6.5%
10月 2024
6.5%
6.3%
6.5%
9月 2024
6.5%
6.5%
6.6%
8月 2024
6.6%
6.3%
6.4%
7月 2024
6.4%
6.7%
6.4%
6月 2024
6.4%
6.2%
6.2%
5月 2024
6.2%
5.9%
6.1%
4月 2024
6.1%
6.3%
6.1%
3月 2024
6.1%
6.0%
5.8%
2月 2024
5.8%
5.7%
5.7%
1月 2024
5.7%
5.8%
5.8%
12月 2023
5.8%
5.9%
5.8%
11月 2023
5.8%
5.6%
5.7%
10月 2023
5.7%
5.5%
5.5%
9月 2023
5.5%
5.5%
5.5%
8月 2023
5.5%
5.4%
5.5%
7月 2023
5.5%
5.3%
5.4%
6月 2023
5.4%
5.1%
5.2%
5月 2023
5.2%
5.0%
5.0%
4月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
3月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
2月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
1月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
12月 2022
5.0%
5.1%
5.1%
11月 2022
5.1%
5.2%
5.2%
10月 2022
5.2%
5.3%
5.2%
9月 2022
5.2%
5.1%
5.4%
8月 2022
5.4%
4.9%
4.9%
7月 2022
4.9%
5.0%
4.9%
6月 2022
4.9%
5.1%
5.1%
5月 2022
5.1%
5.2%
5.2%
4月 2022
5.2%
5.4%
5.3%
3月 2022
5.3%
6.0%
5.5%
2月 2022
5.5%
6.2%
6.5%
1月 2022
6.5%
5.9%
6.0%
12月 2021
5.9%
6.3%
6.0%
11月 2021
6.0%
6.8%
6.7%
10月 2021
6.7%
7.0%
6.9%
