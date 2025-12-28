カナダ失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。失業者とは、過去4週間に積極的に仕事を探している雇用のない人です。

失業率データは、全国の定期的な人口調査に基づいて計算されます。調査は全国的に行われます。調査には次のカテゴリは含まれていません。

州内の保護区およびその他の先住民族の居留地に住む人々

カナダ軍の常勤メンバー

人口密度が非常に低い非常に遠隔地に住む人々

カナダの失業率計算の特徴は、15歳以上の市民が労働力人口に占める他の多くの先進国とは対照的に、労働調査に15歳が含まれていることです。カナダの計算方法には、報道機関やインターネットポータルでの求人広告の計算も含まれていますが、米国や欧州では、正式に国家機関に登録されている人のみが正式に失業と見なされます。

提示されたデータは季節調整されています。

失業率は、労働市場の主な指標であり、国の経済発展の重要な指標の1つです。失業率は、消費者活動の低下の主要な指標と見なされています。カナダ銀行は、見積もりと予測を作成する際に失業データを使用しています。また、失業率はBoCの金利決定に影響します。 失業率が低くなればなるほど、カナダドルの相場に与える影響はより好調になります。

直近値: