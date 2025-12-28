カナダ抵当住宅公社(CMHC)住宅着工は報告された月に開始された新規住宅プロジェクトの数を示します。この指標は、銀行市場（住宅ローン）、建設セクターなど、住宅市場および関連セクターの活動を特徴づけるものです。

指標はCanada Mortgage and Housing Corporation（カナダ住宅ローン及び住宅公社）によって計算されます。そのデータベースには14,000以上の住宅が含まれています。

建設開始は気象条件、地域内の地理的位置、年間の時間に大きく依存するため、住宅着工データは絶対的にはほとんど解釈されません。したがって、アナリストは通常指標の数ヶ月間の変化を測定します。経済学者は、指標を解釈する際に、以下の参照点に特に注意を払います。

新しい住宅の需要の増加は、人口福祉の成長を指している

新しい住宅建設の増加は建設業における雇用の増加につながる

新しい住宅の需要が増加すると、新しい家具や家電製品など、新しい住宅購入者に必要な他の製品の需要が増加する可能性があり、これは消費者の活動を促し、価格指数に影響を与える可能性がある

指標の伸びが不動産市場の拡大につながる可能性がある

以上の点を考慮すると、住宅着工台数の上昇は、カナダドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: