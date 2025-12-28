カレンダーセクション

経済指標カレンダー

CMHCカナダ住宅建設着工数 (CMHC Canada Housing Starts)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ抵当住宅公社 (Canada Mortgage and Housing Corporation)
セクター
ハウジング
254.058 K 254.453 K
232.245 K
最後の発表 重要性 実際 予測
236.209 K
254.058 K
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

カナダ抵当住宅公社(CMHC)住宅着工は報告された月に開始された新規住宅プロジェクトの数を示します。この指標は、銀行市場（住宅ローン）、建設セクターなど、住宅市場および関連セクターの活動を特徴づけるものです。

指標はCanada Mortgage and Housing Corporation（カナダ住宅ローン及び住宅公社）によって計算されます。そのデータベースには14,000以上の住宅が含まれています。

建設開始は気象条件、地域内の地理的位置、年間の時間に大きく依存するため、住宅着工データは絶対的にはほとんど解釈されません。したがって、アナリストは通常指標の数ヶ月間の変化を測定します。経済学者は、指標を解釈する際に、以下の参照点に特に注意を払います。

  • 新しい住宅の需要の増加は、人口福祉の成長を指している
  • 新しい住宅建設の増加は建設業における雇用の増加につながる
  • 新しい住宅の需要が増加すると、新しい家具や家電製品など、新しい住宅購入者に必要な他の製品の需要が増加する可能性があり、これは消費者の活動を促し、価格指数に影響を与える可能性がある
  • 指標の伸びが不動産市場の拡大につながる可能性がある

以上の点を考慮すると、住宅着工台数の上昇は、カナダドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"CMHCカナダ住宅建設着工数 (CMHC Canada Housing Starts)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
254.058 K
254.453 K
232.245 K
10月 2025
232.765 K
280.262 K
279.174 K
9月 2025
279.234 K
253.325 K
244.543 K
8月 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
7月 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
6月 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
5月 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
4月 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
3月 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
2月 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
1月 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
12月 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
11月 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
10月 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
9月 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
8月 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
7月 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
6月 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
5月 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
4月 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
3月 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
2月 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
1月 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
12月 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
11月 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
10月 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
9月 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
8月 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
7月 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
6月 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
5月 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
4月 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
3月 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
2月 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
1月 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
12月 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
11月 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
10月 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
9月 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
8月 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
7月 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
6月 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
5月 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
4月 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
3月 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
2月 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
1月 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
12月 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
11月 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
10月 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード