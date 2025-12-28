メディアン消費者物価指数(Median Consumer Price Index)前年比は、55個のCPIコンポーネントの価格の変化の分布の50パーセンタイル(CPI品目の重み)に対応する価格の変化を反映しています。前年同月と比較した変化が計算されます。この指標は、家計支出の大きな割合を占める商品とサービスを評価します。メディアン一般CPI(Median Common CPI)は、消費者心理と国民インフレの指標として機能するもので、その伸びは、カナダドル相場にとってプラスと見なすことができます。

"カナダ中央値CPI前年比 (Canada Median CPI y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。