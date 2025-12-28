経済指標カレンダー
カナダ消費者物価指数 (CPI) 前月比 (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)
|中
|0.1%
|0.3%
|
0.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.6%
|
0.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ消費者物価指数(CPI)前月比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。品目には不変または同等の品質と量の商品とサービスが含まれているため、純粋な価格の変化のみが示されています。
品目の各要素は、消費に占める消費の割合に応じて、指数の計算に一定の重みを持ちます。品目は2年ごとに改訂されます。政府によって提供され、市場価格が存在しない公共財やサービスは、品目から除外されます。たとえば、これには、健康保険制度を通じて受け取った保健サービスや、何種類かの保険料が含まれます。ただし、薬物、歯科医療、および眼科医療サービスは含まれています。アルコールとタバコは、重要な支出を表しているため、計算に含まれています。
統計には、集団世帯（刑務所の受刑者、病院や老人ホームでの長期介護患者）、インディアン居留地に住む人々、外国の公式の代表者などは含まれていません。
指数は参照期間（現在は2002年）の値は100として、それに対して計算されます。
消費者物価指数は、消費者物価上昇の全体的なレベルの変化の指標として使われ、賃金、賃貸物件の賃貸借、社会的手当などの契約による支払いの調整に使用されます。また、様々な経済集約のデフレーターとしても使用されています。カナダ銀行は、CPIを使用して金融政策を監視しており、アナリストと経済学者は、インフレの原因と影響の分析にCPIを使用しています。
指標の伸びはCADの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ消費者物価指数 (CPI) 前月比 (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
