カナダ銀行(BoC)金利決定 (Bank of Canada (BoC) Interest Rate Decision)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ銀行 (Bank of Canada)
セクター
金銭
2.00%
2.25%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.00%
次の発表 実際 予測
カナダ銀行は年8回金利決定を発表します。これはカナダドルの相場に影響を及ぼす重要な出来事の1つです。金利決定はBoC理事会で採択されます。理事会は、金融政策審議委員会と銀行の4つの経済部門（カナダの経済状況、国際経済、金融安定性、金融市場の分析に責任を負う）によって提供される情報を使用して決定を下します。カナダ統計局のデータシリーズも使用されます。

決定プロセスは5段階で構成されています。

  • スタッフ予想の提示 - 基本ケースまたは最も可能性の高いシナリオ、多数の重要なリスクおよび代替シナリオ（金利決定の2週間前）。
  • メジャーブリーフィングは、スタッフ予想の発表の1週間後に行われます。ブリーフィングの議論には、通貨と経済の発展、ビジネスの見通し、現在のインフレ過程の問題が含まれます。すべてのBoC委員会と部署のメンバーがメジャーブリーフィングに参加します。
  • 最終的な政策提言（メジャーブリーフィングの2日後）。この提言は、カナダ経済分析部門または国際経済分析部門の上級メンバーによって提出されます。
  • 審議と討議の段階は、最終的な政策提言の発表と同じ日に始まります。BoCの理事会メンバーだけが議論に参加します。この段階は2日間続きます。
  • 出版とコミュニケーション（カナダ銀行の金利に関するプレスリリースの公表）。

BoCは、インフレ状況に応じて、金利を引き上げる（インフレが高すぎる場合）、引き下げる（デフレの場合）、またはそのままにします（インフレが目標水準に留まる場合）。金利はインフレを規制するための主要な手段であり、カナダ銀行によって実施されます。

利息の変動はカナダドルの短期的な揮発性につながります。金利の上昇は、国内通貨にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"カナダ銀行(BoC)金利決定 (Bank of Canada (BoC) Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2.00%
2.25%
2.25%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.75%
3.75%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.75%
4.75%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
3.75%
3.75%
3.25%
3.25%
2.50%
2.50%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.75%
0.75%
1.25%
1.25%
1.75%
1.75%
1.75%
