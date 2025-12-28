カナダ銀行は年8回金利決定を発表します。これはカナダドルの相場に影響を及ぼす重要な出来事の1つです。金利決定はBoC理事会で採択されます。理事会は、金融政策審議委員会と銀行の4つの経済部門（カナダの経済状況、国際経済、金融安定性、金融市場の分析に責任を負う）によって提供される情報を使用して決定を下します。カナダ統計局のデータシリーズも使用されます。

決定プロセスは5段階で構成されています。

スタッフ予想の提示 - 基本ケースまたは最も可能性の高いシナリオ、多数の重要なリスクおよび代替シナリオ（金利決定の2週間前）。

メジャーブリーフィングは、スタッフ予想の発表の1週間後に行われます。ブリーフィングの議論には、通貨と経済の発展、ビジネスの見通し、現在のインフレ過程の問題が含まれます。すべてのBoC委員会と部署のメンバーがメジャーブリーフィングに参加します。

最終的な政策提言（メジャーブリーフィングの2日後）。この提言は、カナダ経済分析部門または国際経済分析部門の上級メンバーによって提出されます。

審議と討議の段階は、最終的な政策提言の発表と同じ日に始まります。BoCの理事会メンバーだけが議論に参加します。この段階は2日間続きます。

出版とコミュニケーション（カナダ銀行の金利に関するプレスリリースの公表）。

BoCは、インフレ状況に応じて、金利を引き上げる（インフレが高すぎる場合）、引き下げる（デフレの場合）、またはそのままにします（インフレが目標水準に留まる場合）。金利はインフレを規制するための主要な手段であり、カナダ銀行によって実施されます。

利息の変動はカナダドルの短期的な揮発性につながります。金利の上昇は、国内通貨にとってプラスと見なされます。

直近値: