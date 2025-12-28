経済指標カレンダー
カナダ共通CPI前年比 (Canada Common CPI y/y)
国：
カナダ
CAD, カナダドル
セクター
価格
|低
|2.8%
|2.6%
|
2.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.7%
|
2.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
一般消費者物価指数前年比はCPI計算に含まれる55個のコンポーネントの価格の一般的な変化を反映しています。前月と比較した変化がパーセンテージで計算されます。この指標は、家計支出の大きな割合を占める商品とサービスを評価します。一般CPI(Common CPI)は消費者心理と国家インフレの主要な基準の1つで、その伸びは、カナダドル相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ共通CPI前年比 (Canada Common CPI y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
2.8%
2.6%
2.7%
10月 2025
2.7%
2.5%
2.7%
9月 2025
2.7%
2.5%
2.5%
8月 2025
2.5%
2.7%
2.6%
7月 2025
2.6%
2.8%
2.6%
6月 2025
2.6%
2.8%
2.6%
5月 2025
2.6%
2.6%
2.5%
4月 2025
2.5%
2.6%
2.3%
3月 2025
2.3%
2.5%
2.5%
2月 2025
2.5%
2.1%
2.2%
1月 2025
2.2%
2.0%
2.0%
12月 2024
2.0%
2.1%
2.0%
11月 2024
2.0%
2.2%
2.2%
10月 2024
2.2%
1.9%
2.1%
9月 2024
2.1%
1.8%
1.9%
8月 2024
2.0%
2.1%
2.2%
7月 2024
2.2%
2.1%
2.3%
6月 2024
2.3%
2.1%
2.4%
5月 2024
2.4%
2.3%
2.6%
4月 2024
2.6%
2.6%
2.9%
3月 2024
2.9%
2.8%
3.1%
2月 2024
3.1%
3.2%
3.3%
1月 2024
3.4%
3.7%
3.9%
12月 2023
3.9%
3.6%
3.9%
11月 2023
3.9%
3.8%
4.2%
10月 2023
4.2%
4.2%
4.4%
9月 2023
4.4%
4.6%
4.8%
8月 2023
4.8%
4.6%
4.8%
7月 2023
4.8%
4.7%
5.1%
6月 2023
5.1%
4.7%
5.2%
5月 2023
5.2%
5.2%
5.7%
4月 2023
5.7%
5.4%
6.0%
3月 2023
5.9%
6.2%
6.4%
2月 2023
6.4%
6.4%
6.6%
1月 2023
6.6%
6.7%
6.6%
12月 2022
6.6%
7.1%
6.8%
11月 2022
6.7%
6.4%
6.4%
10月 2022
6.2%
6.2%
6.2%
9月 2022
6.0%
6.0%
6.0%
8月 2022
5.7%
5.8%
6.0%
7月 2022
5.5%
4.9%
5.3%
6月 2022
4.6%
4.2%
4.5%
5月 2022
3.9%
3.5%
3.5%
4月 2022
3.2%
3.1%
3.0%
3月 2022
2.8%
2.9%
2.7%
2月 2022
2.6%
2.2%
2.4%
1月 2022
2.3%
2.1%
2.1%
12月 2021
2.1%
1.9%
2.0%
11月 2021
2.0%
1.8%
1.8%
10月 2021
1.8%
1.8%
1.8%
