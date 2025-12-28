カナダ人による外国証券の購入は、指定された月に、カナダ外で発行され、カナダの居住者によって購入された株式、債券およびマネーマーケット証券の合計額を反映しています。

国際取引の統計は、国際的な安全保障購入のすべての参加者間のトランザクションを対象としています。トランザクション担当者は、企業、政府、非営利団体、個人であることができます。

統計計算のためのデータは、アンケートから収集されます。情報はブローカーまたはその証券の代理人として働く仲介業者から収集されます。場合によっては、取引機関（例えば、年金基金などの大規模な機関投資家）は、仲介を経ることなく、自分の口座で取引します。そのような取引機関は直接調査されます。そのような大規模な取引機関は現時点では約25あり、毎月調査されます。また、自分の口座で取引する小規模の取引者15人を四半期ごとに直接調査します（データは外挿されます）。また、55の投資仲介業者が調査されます。

カナダ人による外国証券購入は、カナダ居住者の国際投資取引所への参加を促進し、国際経済関係の発展を示す一方、これは実際には資本流出を意味します。カナダ居住者は外国証券の支払いのために外貨を購入する必要があります。したがって、カナダ人による外国証券購入の増加は、カナダドル相場に悪影響を与える可能性があります。

