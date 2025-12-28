カナダ国内総生産 (GDP) 前期比は、現四半期のカナダの商品及びサービスの合計値の前四半期と比較した変化を測定したものです。カナダのGDPは、購入者の価格を使って計算され、カナダのすべての居住メーカーが作成した総付加価値の合計を表します。GDPの計算には、製品に対する税金が含まれています。生産コストに含まれない企業への補助金は計算から除外されます。

GDPは物価の貨幣的な見積もりに基づいているため、インフレ調整が必要です。調整が適用されているかどうかによって、GDPは実質GDPまたは名目GDPになります。名目GDPはインフレとデフレを無視するため、その値に基づいて指標の変化を測定することは困難です。実質GDPはインフレの影響を説明し、長期的な経済活動のシームレスな比較を可能にします (例えば、GDPの変化を前年または前四半期に比例して百分率で示すことによって) 。この目的のために、GDPデフレーターが計算式に含まれています。

GDPの計算には、192の業種のデータが含まれています（十分なデータ仕様を確保するため）。

GDPは、通常、国家経済状態と生活水準の指標として使用されます。その成長は経済の強化と解釈され、減少は弱体化と見なされます。したがって、GDPの伸びはCADの見積もりにプラスの影響を与える可能性があります。

