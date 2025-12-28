経済指標カレンダー
カナダマークイット工業購買担当者景気指数 (PMI) (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|低
|48.4
|50.4
|
49.6
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|47.8
|
48.4
|次の発表
|実際
|予測
|
前
マークイットカナダ製造業PMIは、指定された月にカナダの産業部門におけるビジネス状況の変化を示します。この指標は、製造部門の400社以上の民間企業で働く購買管理者の毎月の調査に基づいています。
多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買管理者は、このようなビジネス条件の変化を最初に認識しています。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。
回答者には、生産、新規受注、仕入先納入、在庫レベル、雇用環境の5つの主要パラメータに関するインタビューが行われます。調査参加者は、数字が増加したか、減少したか、または変化していないかを相対的に推定します。PMIは、新規注文 - 0.3、アウトプット - 0.25、雇用 - 0.2、サプライヤーの配達時間 - 0.15、購入品在庫 - 0.1の5つの個別指数を持つ総合指数です。
この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。
PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、製造業全体を対象とした運用情報を提供します。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。製造業のPMI成長は好調な市場環境の兆候であり、カナダドルに対してプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダマークイット工業購買担当者景気指数 (PMI) (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
