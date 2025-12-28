カナダの稼働率は、産業が生産能力を使用する強さを反映しています。この指標には、潜在的な生産量に対する実際の割合が表示されます。実際の生産量は、四半期GDP（適切な部門）に基づいて測定されます。農業は指標計算から除外されています。この指数は四半期ごとに発行されます。

データはカナダの統計調査やその他の情報源から収集されます。レートの値とダイナミクスは、カナダ統計局、カナダ銀行、業界団体など、さまざまな部門や代理店によって使用されます。設備稼働率は一般に工業生産と併せて分析されます。それは、企業が設備、技術、労働をいかに効率的に使用するかを示すとともに、国内での生産活動を指し示します。82％を超える設備稼働率は生産増加を示し、近い将来に価格の伸びや供給不足を予測することができます。

設備稼働率の伸びは、国家経済発展にとってプラスの要因と解釈されます。さらに、これは国内総生産にプラスの影響を与える可能性があります。したがって、高い数値はカナダドルの相場にプラスと見なされます。

直近値: