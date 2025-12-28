カレンダーセクション

カナダ稼働率 (Canada Capacity Utilization Rate)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ統計局 (Statistics Canada)
セクター
ビジネス
78.5% 80.6%
77.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
80.2%
78.5%
次の発表 実際 予測
カナダの稼働率は、産業が生産能力を使用する強さを反映しています。この指標には、潜在的な生産量に対する実際の割合が表示されます。実際の生産量は、四半期GDP（適切な部門）に基づいて測定されます。農業は指標計算から除外されています。この指数は四半期ごとに発行されます。

データはカナダの統計調査やその他の情報源から収集されます。レートの値とダイナミクスは、カナダ統計局、カナダ銀行、業界団体など、さまざまな部門や代理店によって使用されます。設備稼働率は一般に工業生産と併せて分析されます。それは、企業が設備、技術、労働をいかに効率的に使用するかを示すとともに、国内での生産活動を指し示します。82％を超える設備稼働率は生産増加を示し、近い将来に価格の伸びや供給不足を予測することができます。

設備稼働率の伸びは、国家経済発展にとってプラスの要因と解釈されます。さらに、これは国内総生産にプラスの影響を与える可能性があります。したがって、高い数値はカナダドルの相場にプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダ稼働率 (Canada Capacity Utilization Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
78.5%
80.6%
77.6%
2 Q 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 Q 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 Q 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 Q 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 Q 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 Q 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 Q 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 Q 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 Q 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 Q 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 Q 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 Q 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 Q 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 Q 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 Q 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 Q 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 Q 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 Q 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 Q 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 Q 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 Q 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 Q 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 Q 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 Q 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 Q 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 Q 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 Q 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 Q 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 Q 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 Q 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 Q 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 Q 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 Q 2017
85.0%
83.3%
1 Q 2017
83.3%
81.8%
4 Q 2016
82.2%
81.9%
3 Q 2016
81.9%
80.0%
2 Q 2016
80.0%
81.4%
1 Q 2016
81.4%
80.9%
4 Q 2015
81.1%
82.0%
3 Q 2015
82.0%
81.4%
2 Q 2015
81.3%
82.7%
1 Q 2015
82.7%
83.6%
4 Q 2014
83.6%
83.4%
3 Q 2014
83.4%
82.7%
2 Q 2014
82.8%
82.5%
1 Q 2014
82.1%
82.0%
4 Q 2013
82.2%
81.7%
3 Q 2013
81.7%
80.6%
2 Q 2013
81.1%
81.1%
12
エクスポート

