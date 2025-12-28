カレンダーセクション

経済指標カレンダー

カナダ建設許可前月比 (Canada Building Permits m/m)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ統計局 (Statistics Canada)
セクター
ビジネス
14.9% 5.3%
5.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
8.5%
14.9%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

カナダ建築許可証前月比指標は、カナダの地方自治体が新規建設プロジェクトに対して発行する許可証の数の変化を示します。指標は、報告された月の変化を前月のものと比較して計算されます。

指標計算には、住宅部門、非住宅建設および非住宅エンジニアリング建設（橋梁、橋梁など）が含まれます。

統計計算のためのデータは、許可を発行するカナダの自治体の調査から収集されます。現在調査対象となっている地方自治体の数は約2,400であり、カナダのすべての地方および地域を対象としています。建設部門は季節変化に敏感であるため、指標データは季節調整済みです。

これはカナダの建設業の先行指標です。建築許可の統計は、四半期および年単位で、建築コストを計算し、国の純固定資本を評価するためのソースデータを提供します。アナリストは、指標の伸びが建設業界や関連業界（建設資材の生産、住宅ローンの信用セクター、労働市場など）にプラスとなると分析します。

指標の伸びはカナダドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダ建設許可前月比 (Canada Building Permits m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
14.9%
5.3%
5.9%
9月 2025
4.5%
-4.3%
-4.0%
8月 2025
-1.2%
1.5%
-1.1%
7月 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
6月 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
5月 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
4月 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
3月 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
2月 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
1月 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
12月 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
11月 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
10月 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
9月 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
8月 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
7月 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
6月 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
5月 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
4月 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
3月 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
2月 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
1月 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
12月 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
11月 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
10月 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
9月 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
8月 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
7月 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
6月 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
5月 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
4月 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
3月 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
2月 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
1月 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
12月 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
11月 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
10月 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
9月 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
8月 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
7月 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
6月 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
5月 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
4月 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
3月 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
2月 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
1月 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
12月 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
11月 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
10月 2021
1.3%
0.7%
4.1%
9月 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード