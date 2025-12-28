カナダ建築許可証前月比指標は、カナダの地方自治体が新規建設プロジェクトに対して発行する許可証の数の変化を示します。指標は、報告された月の変化を前月のものと比較して計算されます。

指標計算には、住宅部門、非住宅建設および非住宅エンジニアリング建設（橋梁、橋梁など）が含まれます。

統計計算のためのデータは、許可を発行するカナダの自治体の調査から収集されます。現在調査対象となっている地方自治体の数は約2,400であり、カナダのすべての地方および地域を対象としています。建設部門は季節変化に敏感であるため、指標データは季節調整済みです。

これはカナダの建設業の先行指標です。建築許可の統計は、四半期および年単位で、建築コストを計算し、国の純固定資本を評価するためのソースデータを提供します。アナリストは、指標の伸びが建設業界や関連業界（建設資材の生産、住宅ローンの信用セクター、労働市場など）にプラスとなると分析します。

指標の伸びはカナダドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

