カナダ消費者物価指数前年比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。品目には不変または同等の品質と量の商品とサービスが含まれているため、純粋な価格の変化のみが示されています。

品目の各要素は、消費に占める消費の割合に応じて、指数の計算に一定の重みを持ちます。品目は2年ごとに改訂されます。政府によって提供され、市場価格が存在しない公共財やサービスは、品目から除外されます。たとえば、これには、健康保険制度を通じて受け取った保健サービスや、何種類かの保険料が含まれます。ただし、薬物、歯科医療、および眼科医療サービスは含まれています。アルコールとタバコは、重要な支出を表しているため、計算に含まれています。

統計には、集団世帯（刑務所の受刑者、病院や老人ホームでの長期介護患者）、インディアン居留地に住む人々、外国の公式の代表者などは含まれていません。

指数は参照期間（現在は2002年）の値は100として、それに対して計算されます。

消費者物価指数は、消費者物価上昇の全体的なレベルの変化の指標として使われ、賃金、賃貸物件の賃貸借、社会的手当などの契約による支払いの調整に使用されます。また、様々な経済集約のデフレーターとしても使用されています。カナダ銀行は、CPIを使用して金融政策を監視しており、アナリストと経済学者は、インフレの原因と影響の分析にCPIを使用しています。

指標の伸びはCADの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値: