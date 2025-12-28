カレンダーセクション

経済指標カレンダー

カナダ消費者物価指数 (CPI) 前年比 (Canada Consumer Price Index (CPI) y/y)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ統計局 (Statistics Canada)
セクター
価格
2.2% 1.9%
2.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.3%
2.2%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

カナダ消費者物価指数前年比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。品目には不変または同等の品質と量の商品とサービスが含まれているため、純粋な価格の変化のみが示されています。

品目の各要素は、消費に占める消費の割合に応じて、指数の計算に一定の重みを持ちます。品目は2年ごとに改訂されます。政府によって提供され、市場価格が存在しない公共財やサービスは、品目から除外されます。たとえば、これには、健康保険制度を通じて受け取った保健サービスや、何種類かの保険料が含まれます。ただし、薬物、歯科医療、および眼科医療サービスは含まれています。アルコールとタバコは、重要な支出を表しているため、計算に含まれています。

統計には、集団世帯（刑務所の受刑者、病院や老人ホームでの長期介護患者）、インディアン居留地に住む人々、外国の公式の代表者などは含まれていません。

指数は参照期間（現在は2002年）の値は100として、それに対して計算されます。

消費者物価指数は、消費者物価上昇の全体的なレベルの変化の指標として使われ、賃金、賃貸物件の賃貸借、社会的手当などの契約による支払いの調整に使用されます。また、様々な経済集約のデフレーターとしても使用されています。カナダ銀行は、CPIを使用して金融政策を監視しており、アナリストと経済学者は、インフレの原因と影響の分析にCPIを使用しています。

指標の伸びはCADの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダ消費者物価指数 (CPI) 前年比 (Canada Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.2%
1.9%
2.2%
10月 2025
2.2%
2.7%
2.4%
9月 2025
2.4%
2.0%
1.9%
8月 2025
1.9%
1.7%
1.7%
7月 2025
1.7%
2.1%
1.9%
6月 2025
1.9%
1.8%
1.7%
5月 2025
1.7%
0.9%
1.7%
4月 2025
1.7%
2.3%
2.3%
3月 2025
2.3%
2.8%
2.6%
2月 2025
2.6%
2.1%
1.9%
1月 2025
1.9%
1.6%
1.8%
12月 2024
1.8%
1.4%
1.9%
11月 2024
1.9%
1.5%
2.0%
10月 2024
2.0%
1.8%
1.6%
9月 2024
1.6%
2.1%
2.0%
8月 2024
2.0%
1.7%
2.5%
7月 2024
2.5%
1.7%
2.7%
6月 2024
2.7%
3.2%
2.9%
5月 2024
2.9%
3.5%
2.7%
4月 2024
2.7%
2.3%
2.9%
3月 2024
2.9%
3.3%
2.8%
2月 2024
2.8%
2.3%
2.9%
1月 2024
2.9%
3.3%
3.4%
12月 2023
3.4%
3.6%
3.1%
11月 2023
3.1%
2.4%
3.1%
10月 2023
3.1%
3.8%
3.8%
9月 2023
3.8%
4.3%
4.0%
8月 2023
4.0%
3.5%
3.3%
7月 2023
3.3%
2.7%
2.8%
6月 2023
2.8%
2.9%
3.4%
5月 2023
3.4%
4.2%
4.4%
4月 2023
4.4%
3.7%
4.3%
3月 2023
4.3%
4.7%
5.2%
2月 2023
5.2%
5.5%
5.9%
1月 2023
5.9%
5.7%
6.3%
12月 2022
6.3%
6.9%
6.8%
11月 2022
6.8%
7.4%
6.9%
10月 2022
6.9%
6.8%
6.9%
9月 2022
6.9%
6.4%
7.0%
8月 2022
7.0%
8.0%
7.6%
7月 2022
7.6%
9.2%
8.1%
6月 2022
8.1%
8.8%
7.7%
5月 2022
7.7%
7.5%
6.8%
4月 2022
6.8%
6.3%
6.7%
3月 2022
6.7%
4.9%
5.7%
2月 2022
5.7%
5.1%
5.1%
1月 2022
5.1%
5.7%
4.8%
12月 2021
4.8%
5.5%
4.7%
11月 2021
4.7%
4.5%
4.7%
10月 2021
4.7%
3.5%
4.4%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード