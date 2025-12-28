カナダのパートタイム雇用の変化は、その月にアルバイトをしている人の数の変化を反映しています。パートタイム雇用の計算には、主な仕事または唯一の仕事で1週間に30時間未満で働く人が含まれています。

パートタイム雇用データは、全国の定期的な人口調査に基づいて計算されます。調査は全国的に行われます。調査には次のカテゴリは含まれていません。

州内の保護区およびその他の先住民族の居留地に住む人々

カナダ軍の常勤メンバー

人口密度が非常に低い非常に遠隔地に住む人々

カナダの雇用計算の特徴は、15歳以上の市民が労働力人口に占める他の多くの先進国とは対照的に、労働調査に15歳が含まれていることです。

提示されたデータは季節調整されています。

指標値は文脈を念頭に置いて解釈されるべきです。別々に分析された場合、パートタイム雇用の伸びは労働市場の拡大を示しています。しかし、パートタイム雇用がフルタイム雇用の減少と同時に増加すると、これはマイナス要因とみなされます。

直近値: