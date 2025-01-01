ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectLevelWidth 

LevelWidth（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線の幅を取得します。

int  LevelWidth(
  int  level      // レベル番号
  ) const

パラメータ

level

[in]  レベル番号

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線の幅（結合されたオブジェクトが存在しない場合やオブジェクトが指定されたレベルを持たない場合は -1 ）

LevelWidth（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線の幅を設定します。

bool  LevelWidth(
  int  level,        // レベル番号
  int  new_width      // 新しい幅
  ）

パラメータ

level

[in]  レベル番号

new_width

[in]  指定されたレベルの新しい線の幅

戻り値

成功の場合は true、幅が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::LevelWidth の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //---
  for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)
    {
    //--- チャートオブジェクトのレベルの幅を取得する
    int level_width=object.LevelWidth(i);
    if(level_width!=1)
       {
        //--- チャートオブジェクトのレベルの幅を設定する
        object.LevelWidth(i,1);
       }
    }
 }