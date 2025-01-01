ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectDetach 

Detach

グラフオブジェクトを切り離します。

void  Detach()

戻り値

なし

例:

//--- CChartObject::Detach の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //--- グラフオブジェクトを切り離す
  object.Detach();
 }