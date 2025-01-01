//--- CChartObject::Time の例

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)

{

//--- チャートオブジェクトポイントの時間を取得する

datetime point_time=object.Time(i);

if(point_time==0)

{

//--- チャートオブジェクトポイントの時間を設定する

object.Time(i,TimeCurrent());

}

}

}