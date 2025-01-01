ドキュメントセクション
Time（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの時間座標を取得します。

datetime  Time(
  int  point      // ポイント数
  ) const

パラメータ

point

[in]  アンカーポイントの番号

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの時間座標(結合されたオブジェクトが存在しない場合やオブジェクトがポイントを所有しない場合は 0 )

Time（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの時間座標を設定します。

bool  Time(
  int      point,        // ポイントの番号
  datetime  new_time      // 時間
  ）

パラメータ

point

[in]  アンカーポイントの番号

new_time

[in]  指定されたアンカーポイントの新しい時間座標の値

戻り値

成功の場合は true、時間座標が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Time の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  //---  
  for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
    {  
    //--- チャートオブジェクトポイントの時間を取得する
    datetime point_time=object.Time(i);  
    if(point_time==0)  
       {  
        //--- チャートオブジェクトポイントの時間を設定する
        object.Time(i,TimeCurrent());  
       }  
    }  
 }  