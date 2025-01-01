ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Get Method)

グラフィックオブジェクトのレベルの数を取得します。

int  LevelsCount() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトのレベルの数（結合されたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

LevelsCount（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトのレベルの数を設定します。

bool  LevelsCount(
  int  levels      // レベル数
  ）

パラメータ

levels

[in]  グラフィックオブジェクトの新しいレベルの数

戻り値

成功の場合は true、レベル数が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::LevelsCount の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //--- チャートオブジェクトのレベル数を取得する
  int levels_count=object.LevelsCount();
  //--- チャートオブジェクトのレベル数を設定する 
  object.LevelsCount(levels_count+1);
 }