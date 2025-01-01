//--- CChartObject::LevelsCount の例

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- チャートオブジェクトのレベル数を取得する

int levels_count=object.LevelsCount();

//--- チャートオブジェクトのレベル数を設定する

object.LevelsCount(levels_count+1);

}