- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectSubChart
CChartObjectSubChart クラスは「Chart（チャート）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CChartObjectSubChart クラスは「Chart（チャート）」オブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。
宣言
|
class CChartObjectSubChart : public CChartObject
タイトル
|
#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>
|
継承階層
CChartObjectSubChart
クラスメソッド
|
作成
|
|
「Chart（チャート）」グラフィックオブジェクトを作成します。
|
プロパティ
|
|
「X_Distance（ X の距離）」プロパティを取得/設定します。
|
「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティを取得/設定します。
|
「Corner（コーナー）」プロパティを取得/設定します。
|
「X_Size（ X サイズ）」プロパティを取得/設定します。
|
「Y_Size（ Y サイズ）」プロパティを取得/設定します。
|
「Symbol（シンボル）」プロパティを取得/設定します。
|
「Period（期間）」プロパティを取得/設定します。
|
「Scale（スケール）」プロパティを取得/設定します。
|
「Show date scale」プロパティを取得/設定します。
|
「Show price scale」プロパティを取得/設定します。
|
時間座標変更のスタブ
|
価格座標変更のスタブ
|
入出力
|
|
virtual Save
|
ファイル書き込みの仮想メソッド。
|
virtual Load
|
ファイル読み込みの仮想メソッド。
|
virtual Type
|
識別の仮想メソッド。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
参照