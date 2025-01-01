ドキュメントセクション
CChartObjectSubChart

CChartObjectSubChart クラスは「Chart（チャート）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectSubChart クラスは「Chart（チャート）」オブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectSubChart : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

クラスメソッド

作成

 

Create

「Chart（チャート）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

X_Distance

「X_Distance（ X の距離）」プロパティを取得/設定します。

Y_Distance

「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティを取得/設定します。

Corner

「Corner（コーナー）」プロパティを取得/設定します。

X_Size

「X_Size（ X サイズ）」プロパティを取得/設定します。

Y_Size

「Y_Size（ Y サイズ）」プロパティを取得/設定します。

Symbol

「Symbol（シンボル）」プロパティを取得/設定します。

Period

「Period（期間）」プロパティを取得/設定します。

Scale

「Scale（スケール）」プロパティを取得/設定します。

DateScale

「Show date scale」プロパティを取得/設定します。

PriceScale

「Show price scale」プロパティを取得/設定します。

Time

時間座標変更のスタブ

Price

価格座標変更のスタブ

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

