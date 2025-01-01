- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelStyle（Get メソッド）
グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線のスタイルを取得します。
|
ENUM_LINE_STYLE LevelStyle(
パラメータ
level
[in] レベル番号
戻り値
クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線のスタイル（結合されたオブジェクトが存在しない場合や指定されたレベルのオブジェクトが存在しない場合は WRONG_VALUE ）
LevelStyle（Set メソッド）
グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線のスタイルを設定します。
|
int LevelStyle(
パラメータ
level
[in] レベル番号
style
[in] 指定されたレベルの新しい線のスタイル
戻り値
成功の場合は true、スタイルが変更できなかった場合は false
例:
|
//--- CChartObject::LevelStyle の例