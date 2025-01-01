ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectLevelStyle 

LevelStyle（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線のスタイルを取得します。

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
  int  level      // レベル番号
  ) const

パラメータ

level

[in]  レベル番号

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線のスタイル（結合されたオブジェクトが存在しない場合や指定されたレベルのオブジェクトが存在しない場合は WRONG_VALUE ）

LevelStyle（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの線のスタイルを設定します。

int  LevelStyle(
  int              level,    // レベル番号
  ENUM_LINE_STYLE  style      // 線のスタイル
  ）

パラメータ

level

[in]  レベル番号

style

[in]  指定されたレベルの新しい線のスタイル

戻り値

成功の場合は true、スタイルが変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::LevelStyle の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //---
  for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)
    {
    //--- チャートオブジェクトのレベルのスタイルを取得する 
    ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i);
    if(level_style!=STYLE_SOLID)
       {
        //--- チャートオブジェクトのレベルのスタイルを設定する
        object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID);
       }
    }
 }