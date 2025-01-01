ドキュメントセクション
CChartObjectBitmap

CChartObjectBitmap は「Bitmap（ビットマップ）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectBitmap クラスは「Bitmap（ビットマップ）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectBitmap : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

クラスメソッド

作成

 

Create

「Bitmap（ビットマップ）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

BmpFile

「BMP Filename」プロパティを取得/設定します。

X_Offset

「X_Offset（ X のオフセット）」プロパティを取得/設定します。

Y_Offset

「Y_Offset（ Y のオフセット）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

