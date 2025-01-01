ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectName 

Name（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの名称を取得します。

string  Name() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトの名称（オブジェクトが見つからなかった場合は NULL）

Name（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの名称を設定します。

bool  Name(
  string  name      // 新しい名称
  ）

パラメータ

name

[in]  グラフィックオブジェクトの新しい名称

戻り値

成功の場合は true、名称が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Name の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  //--- チャートオブジェクトの名称を取得する
  string object_name=object.Name();  
  if(object_name!="MyChartObject")  
    {  
    //--- チャートオブジェクトの名称を設定する
    object.Name("MyChartObject");  
    }  
 }  