- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetString
クラスインスタンスに割り当てられたグラフィックオブジェクトの string 型プロパティの値を取得するための API MQL5 の ObjectGetString() 関数への簡易化したアクセスを提供します。この関数の呼び出し方は 2 つあります。
正当性をチェックしないプロパティの値の取得
|
string GetString(
パラメータ
prop_id
[in] グラフィックオブジェクトの string 型プロパティの識別子
modifier=-1
[in] string 型修飾子（インデックス）
戻り値
string 型プロパティの値
正当性をチェックするプロパティの値の取得
|
bool GetString(
パラメータ
prop_id
[in] グラフィックオブジェクトの string 型プロパティの識別子
modifier
[in] string 型修飾子（インデックス）
value
[out] string 型プロパティの値を格納する変数への参照
戻り値
成功の場合は true、string 型プロパティが取得出来なかった場合は false
例:
|
//--- CChartObject::GetString の例