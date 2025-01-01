ドキュメントセクション
Load

オブジェクトパラメータをファイルから読み込みます。

virtual bool  Load(
  int  file_handle      // ファイルハンドル
  ）

パラメータ

file_handle

[in]  既に FileOpen(...) で開かれたファイルのハンドル

戻り値

成功の場合は true、エラーが発生した場合は false

例:

//--- CChartObject::Load の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  int          file_handle;
  CChartObject object;
  //--- ファイルを開く
  file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
  if(file_handle>=0)
    {
    if(!object.Load(file_handle))
       {
        //--- ファイル読み込みエラー
        printf("File load: Error %d!",GetLastError());
        FileClose(file_handle);
        //---
        return;
       }
    FileClose(file_handle);
    }
  //--- オブジェクトを使用する
 }