CChartObjectFiboArc

CChartObjectFiboArc は「Fibonacci Arc（フィボナッチアーク）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectFiboArc は「Fibonacci Arc（フィボナッチアーク）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

クラスメソッド

作成

 

Create

「Fibonacci Arc（フィボナッチアーク）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

Scale

「Scale（スケール）」プロパティを取得/設定します。

Ellipse

「Ellipse（楕円形）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

