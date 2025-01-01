ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectZ_Order 

Z_Order（Get メソッド）

チャートクリック（CHARTEVENT_CLICK）の優先順位を取得します。

long  Z_Order() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの優先順位（結合されたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

Z_Order（Set メソッド）

チャートクリック（CHARTEVENT_CLICK）の優先順位を設定します。

bool  Z_Order(
  long  value      // 新しい優先順位
  ）

パラメータ

value

[in]  チャートクリック（CHARTEVENT_CLICK）の新しい優先順位

戻り値

成功の場合は true、優先順位が変更できなかった場合は false

注意事項

Z_Order はグラフィックオブジェクトのチャートクリックイベント（CHARTEVENT_CLICK）を受信する優先順位です。0（初期値）よりも大きい値を設定することにより、オブジェクトの優先順位を高めることが出来ます。