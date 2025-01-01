- ChartId
Z_Order（Get メソッド）
チャートクリック（CHARTEVENT_CLICK）の優先順位を取得します。
|
long Z_Order() const
戻り値
クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの優先順位（結合されたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）
Z_Order（Set メソッド）
チャートクリック（CHARTEVENT_CLICK）の優先順位を設定します。
|
bool Z_Order(
パラメータ
value
[in] チャートクリック（CHARTEVENT_CLICK）の新しい優先順位
戻り値
成功の場合は true、優先順位が変更できなかった場合は false
注意事項
Z_Order はグラフィックオブジェクトのチャートクリックイベント（CHARTEVENT_CLICK）を受信する優先順位です。0（初期値）よりも大きい値を設定することにより、オブジェクトの優先順位を高めることが出来ます。