CChartObjectArrow クラスは「Arrow（矢印）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectArrow クラスは「Arrow（矢印）」 オブジェクトの共通プロパティへのアクセスを全ての派生クラスに提供します。

宣言

  class CChartObjectArrow : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

直接子孫

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

クラスメソッド

作成

 

Create

「Arrow（矢印）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

ArrowCode

「Arrow Code（矢印のコード）」プロパティを取得/設定します。

Anchor

「Anchor（アンカー）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

