CChartObjectVLine

CChartObjectVLine は「Vertical Line（垂直線）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectVLine クラスは「Vertical Line（垂直線）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectVLine : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectVLine

クラスメソッド

作成

 

Create

「Vertical Line（垂直線）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

