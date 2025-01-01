ドキュメントセクション
CChartObjectBmpLabel

CChartObjectBmpLabel は「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectBmpLabel クラスは「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

クラスメソッド

作成

 

Create

「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

X_Distance

「X_Distance（ X の距離）」プロパティを取得/設定します。

Y_Distance

「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティを取得/設定します。

X_Offset

「X_Offset（ X のオフセット）」プロパティを取得/設定します。

Y_Offset

「Y_Offset（ Y のオフセット）」プロパティを取得/設定します。

Corner

「Corner（コーナー）」プロパティを取得/設定します。

X_Size

「X_Size（ X サイズ）」プロパティを取得/設定します。

Y_Size

「Y_Size（ Y サイズ）」プロパティを取得/設定します。

BmpFileOn

ボタンの押された状態（On）を表す「BmpFileOn」プロパティを取得/設定します。

BmpFileOff

ボタンの放された状態（Off）を表す「BmpFileOff」プロパティを取得/設定します。

State

ボタンの状態（押された/放された）を表す「Button State」プロパティを取得/設定します。

Time

時間座標変更のスタブ

Price

価格座標変更のスタブ

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

