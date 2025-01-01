ドキュメントセクション
CChartObjectHLine

CChartObjectHLine は「Horizontal Line（水平線）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectHLine クラスは「Horizontal Line（水平線）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectHLine : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectHLine

クラスメソッド

作成

 

Create

「Horizontal Line（水平線）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

