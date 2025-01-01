ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectSelectable 

Selectable（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの選択能力を示すフラグを取得します。言い換えると、グラフィックオブジェクトが選択出来るかどうかのフラグです。

bool  Selectable() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトの選択能力を示すフラグ（結合されたオブジェクトが存在しない場合は false ）

Selectable（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの選択能力を示すフラグを選択します。

bool  Selectable(
  bool  selectable      // フラグ値
  ）

パラメータ

selectable

[in]  フラグの新しい値

戻り値

成功の場合は true、フラグが変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Selectable の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  //--- チャートオブジェクトの「selectable」フラグを取得する
  bool selectable_flag=object.Selectable();  
  if(selectable_flag)  
    {  
    //--- チャートオブジェクトの「selectable」フラグを設定する
    object.Selectable(false);  
    }  
 }  