MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectShiftPoint 

ShiftPoint

グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントをシフトします。

bool  ShiftPoint(
  int      point,      // ポイントの番号
  datetime  d_time,      // 時間座標の移動距離
  double    d_price      // 価格座標の移動距
  ）

パラメータ

point

[in]  アンカーポイントの番号

d_time

[in]  指定されたポイントの時間座標の移動距離

d_price

[in]  指定されたポイントの価格座標の移動距離

戻り値

成功の場合は true、ポイントがシフトできなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::ShiftPoint の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  datetime     d_time;  
  double       d_price;  
  //---  
  if(object.NumPoints()>0)  
    {  
    //--- チャートオブジェクトのポイントをシフトする
     object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);  
    }  
 }  