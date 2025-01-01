ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトラインオブジェクトCChartObjectCycles 

CChartObjectCycles

CChartObjectCycles は「Cyclic Lines（サイクルライン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectCycles クラスは「Cyclic Lines（サイクルライン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectCycles : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectCycles

クラスメソッド

作成

 

Create

「Cyclic Lines（サイクルライン）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト