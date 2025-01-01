ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクト図形オブジェクトCChartObjectRectangle 

CChartObjectRectangle

CChartObjectRectangle は「Rectangle（四角形）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

クラスは「Rectangle（四角形）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectRectangle : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectRectangle

クラスメソッド

作成

 

Create

「Rectangle（四角形）」オブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト