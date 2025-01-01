ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectSetPoint 

SetPoint

グラフィックオブジェクトのアンカーポイントの新しい座標を設定します。

bool  SetPoint(
  int      point,        // ポイント数
  datetime  new_time,      // 時間座標
  double    new_price      // 価格座標
  ）

パラメータ

point

[in]  アンカーポイントの番号

new_time

[in]  指定されたアンカーポイントの新しい時間座標の値

new_price

[in]  指定されたアンカーポイントの新しい価格座標の値

戻り値

成功の場合は true、座標が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::SetPoint の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  double       price;  
  //---  
  if(object.NumPoints()>0)  
    {  
    //--- チャートオブジェクトのポイントを設定する 
     object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
    }  
 }  