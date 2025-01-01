CChartObjectTriangle
CChartObjectTriangle は「Triangle（三角形）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CChartObjectTriangle クラスは「Triangle（三角形）」オブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。
宣言
class CChartObjectTriangle : public CChartObject
タイトル
#include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>
継承階層
CChartObjectTriangle
クラスメソッド
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load
