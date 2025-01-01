- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Tooltip（Get メソッド）
グラフィックオブジェクトのツールヒントのテキストを取得します。
string Tooltip() const
戻り値
クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトのツールヒントのテキスト（結合されたオブジェクトが存在しない場合は NULL ）
Tooltip（Set メソッド）
グラフィックオブジェクトのツールヒントのテキストを設定します。
bool Tooltip(
パラメータ
new_tooltip
[in] 新しいツールヒントのテキスト
戻り値
成功の場合は true、ツールヒントが変更できなかった場合は false
Note:
プロパティが設定されていない場合は、端末によって自動的に生成されたツールヒントが表示されます。ツールヒントは「\ n」（改行）の値を設定することによって無効に出来ます。