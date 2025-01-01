ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectTooltip 

Tooltip（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトのツールヒントのテキストを取得します。

string  Tooltip() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトのツールヒントのテキスト（結合されたオブジェクトが存在しない場合は NULL ）

Tooltip（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトのツールヒントのテキストを設定します。

bool  Tooltip(
  string  new_tooltip      // 新しいツールヒントのテキスト
  ）

パラメータ

new_tooltip

[in]  新しいツールヒントのテキスト

戻り値

成功の場合は true、ツールヒントが変更できなかった場合は false

Note:

プロパティが設定されていない場合は、端末によって自動的に生成されたツールヒントが表示されます。ツールヒントは「\ n」（改行）の値を設定することによって無効に出来ます。