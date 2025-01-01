//--- CChartObject::Description の例

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- チャートオブジェクトの記述を取得する

string description=object.Description();

if(description=="")

{

//--- チャートオブジェクトの記述を設定する

object.Description("MyObject");

}

}