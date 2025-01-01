ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectDescription 

Description（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの記述を取得します。

string  Description() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトの記述（テキスト）（結合されたオブジェクトが存在しない場合は NULL ）

Description（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの記述を設定します。

bool  Description(
  string  text      // テキスト
  ）

パラメータ

text

[in]  新しい記述（テキスト）

戻り値

成功の場合は true、記述（テキスト）が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Description の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //--- チャートオブジェクトの記述を取得する
  string description=object.Description();
  if(description=="")
    {
    //--- チャートオブジェクトの記述を設定する
     object.Description("MyObject");
    }
 }