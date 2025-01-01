ドキュメントセクション
Delete

チャートからグラフィックオブジェクトを削除します。

bool  Delete()

戻り値

成功の場合は true、削除が失敗した場合は false

例:

//--- CChartObject::Delete の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //--- チャートオブジェクトを切り離す
  if(!object.Delete())
    {
    printf("Object delete error");
    return;
    }
 }