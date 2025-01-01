ドキュメントセクション
SetDouble

クラスインスタンスに割り当てられたグラフィックオブジェクトの double 型プロパティ（float 型とdouble 型）の値を設定するための API MQL5 の ObjectSetDouble() 関数への簡易化したアクセスを提供します。この関数の呼び出し方は 2 つあります。

修飾語なしでのプロパティ値の設定

bool  SetDouble(
  ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,    // double 型プロパティの識別子
  double                        value        // 値
  ）

パラメータ

prop_id

[in]  double 型グラフィックプロパティの識別子

value

[in]  double 型プロパティの新しい値

修飾子を使用してのプロパティ値の設定

bool  SetDouble(
  ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // double 型プロパティの識別子
  int                          modifier,    // 修飾子
  double                        value        // 値
  ）

パラメータ

prop_id

[in]  double 型グラフィックプロパティの識別子

modifier

[in]  double 型プロパティの修飾子（インデックス）

value

[in]  double 型プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、double 型プロパティが変更出来なかった場合は false

例:

//--- CChartObject::SetDouble の列  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
//---
  for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
    {  
    //--- チャートオブジェクトのレベルの値を設定する
    if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
       {  
        printf("Set double property error %d",GetLastError());  
        return;  
       }  
    }  
 }  