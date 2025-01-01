ドキュメントセクション
CChartObjectElliottWave3

CChartObjectElliottWave3 は「Correcting Wave（修正波）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectElliottWave3 は「Correcting Wave（修正波）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

直接子孫

CChartObjectElliottWave5

クラスメソッド

作成

 

Create

「Correcting Wave（修正波）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

Degree

「Degree（度）」プロパティを取得/設定します。

Lines

「Lines（線）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

 

