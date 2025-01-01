- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetDouble
クラスインスタンスに割り当てられたグラフィックオブジェクトの double 型プロパティ（float 型とdouble 型）の値を取得するための API MQL5 のObjectGetDouble() 関数への簡易化したアクセスを提供します。この関数の呼び出し方は 2 つあります。
正当性をチェックしないプロパティの値の取得
|
double GetDouble(
パラメータ
prop_id
[in] double 型グラフィックプロパティの識別子
modifier=-1
[in] double 修飾子（インデックス）
戻り値
成功した場合は double 型のプロパティの値、失敗した場合は EMPTY_VALUE
正当性をチェックするプロパティの値の取得
|
bool GetDouble(
パラメータ
prop_id
[in] double 型グラフィックプロパティの識別子
modifier
[in] double 修飾子（インデックス）
value
[out] double 型プロパティの値を格納する変数への参照
戻り値
成功の場合は true、double 型プロパティが取得出来なかった場合は false
例:
|
//--- CChartObject::GetDouble の例