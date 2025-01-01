CChartObjectText
CChartObjectText は「Text（テキスト）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CChartObjectText は「Text（テキスト）」オブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。
宣言
class CChartObjectText : public CChartObject
タイトル
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
継承階層
CChartObjectText
直接子孫
クラスメソッド
作成
「Text（テキスト）」グラフィックオブジェクトを作成します。
プロパティ
「Angle（度）」プロパティを取得/設定します。
「Font（フォント）」プロパティを取得/設定します。
「FontSize（フォントサイズ）」プロパティを取得/設定します。
「Anchor（アンカー）」プロパティを取得/設定します。
入出力
virtual Save
ファイル書き込みの仮想メソッド。
virtual Load
ファイル読み込みの仮想メソッド。
virtual Type
識別の仮想メソッド。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
派生クラス
参照