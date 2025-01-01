ドキュメントセクション
CChartObjectText は「Text（テキスト）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectText は「Text（テキスト）」オブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectText : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

直接子孫

CChartObjectLabel

クラスメソッド

作成

 

Create

「Text（テキスト）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

Angle

「Angle（度）」プロパティを取得/設定します。

Font

「Font（フォント）」プロパティを取得/設定します。

FontSize

「FontSize（フォントサイズ）」プロパティを取得/設定します。

Anchor

「Anchor（アンカー）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

派生クラス

参照

オブジェクトの型オブジェクトプロパティオブジェクト結合の方法グラフィックオブジェクト