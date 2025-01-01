- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelDescription（Get メソッド）
グラフィックオブジェクトのレベルの記述を取得します。
|
string LevelDescription(
パラメータ
level
[in] グラフィックオブジェクトのレベルの数
戻り値
クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトのレベルの記述（テキスト）（結合されたオブジェクトが存在しない場合やオブジェクトが指定されたレベルを持たない場合は -1 ）
LevelDescription（Set メソッド）
グラフィックオブジェクトのレベルの記述を設定します。
|
bool LevelDescription(
パラメータ
level
[in] グラフィックオブジェクトのレベルの数
text
[in] グラフィックオブジェクトのレベルの記述の新しい値
戻り値
成功の場合は true、記述（テキスト）が変更できなかった場合は false
例:
|
//--- CChartObject::LevelDescription の例