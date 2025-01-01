//--- CChartObject::LevelDescription の例

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- チャートオブジェクトのレベルの記述を取得する

string level_description=object.LevelDescription(i);

if(level_description=="")

{

//--- チャートオブジェクトのレベルの記述を設定する

object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i));

}

}

}