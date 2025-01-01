ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectLevelDescription 

LevelDescription（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトのレベルの記述を取得します。

string  LevelDescription(
  int  level       // レベル番号
  ) const

パラメータ

level

[in]  グラフィックオブジェクトのレベルの数

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトのレベルの記述（テキスト）（結合されたオブジェクトが存在しない場合やオブジェクトが指定されたレベルを持たない場合は -1 ）

LevelDescription（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトのレベルの記述を設定します。

bool  LevelDescription(
  int    level ,    // レベル番号
  string  text        // テキスト
  ）

パラメータ

level

[in]  グラフィックオブジェクトのレベルの数

text

[in]  グラフィックオブジェクトのレベルの記述の新しい値

戻り値

成功の場合は true、記述（テキスト）が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::LevelDescription の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //---
  for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)
    {
    //--- チャートオブジェクトのレベルの記述を取得する
    string level_description=object.LevelDescription(i);
    if(level_description=="")
       {
        //--- チャートオブジェクトのレベルの記述を設定する
        object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i));
       }
    }
 }