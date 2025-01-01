ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectPrice 

Price（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの価格座標を取得します。

double  Price(
  int  point      // ポイント数
  ) const

パラメータ

point

[in]  アンカーポイントの番号

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの価格座標（結合されたオブジェクトが存在しない場合やオブジェクトがポイントを所有しない場合は EMPTY_VALUE ）

Price（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの価格座標を設定します。

bool  Price(
  int    point,        // ポイント数
  double  new_price      // 価格
  ）

パラメータ

point

[in]  アンカーポイントの番号

new_price

[in]  指定されたアンカーポイントの新しい価格座標の値

戻り値

成功の場合は true、価格座標が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Price の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  double       price;  
  //---  
  for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
    {  
    //--- チャートオブジェクトポイントの価格を取得する
    double point_price=object.Price(i);  
    if(point_price!=price)  
       {  
        //--- チャートオブジェクトポイントの価格を設定する
        object.Price(i,price);  
       }  
    }  
 }  