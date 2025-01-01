- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Price（Get メソッド）
グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの価格座標を取得します。
|
double Price(
パラメータ
point
[in] アンカーポイントの番号
戻り値
クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの価格座標（結合されたオブジェクトが存在しない場合やオブジェクトがポイントを所有しない場合は EMPTY_VALUE ）
Price（Set メソッド）
グラフィックオブジェクトの指定されたアンカーポイントの価格座標を設定します。
|
bool Price(
パラメータ
point
[in] アンカーポイントの番号
new_price
[in] 指定されたアンカーポイントの新しい価格座標の値
戻り値
成功の場合は true、価格座標が変更できなかった場合は false
例:
|
//--- CChartObject::Price の例